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Bitti bu iş! Çağlar Söyüncü resmen imzalıyor: Rakam belli oldu

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kulübü Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı savunma oyuncusuna İtalyan kulübü Juventus talip oldu. Siyah beyazlı ekip 42 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.

Star Gazetesi13 Nisan 2022 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 20:40
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İngiltere Premier Lig'inde forma giyen Çağlar Söyüncü kulübü Leicester City'den ayrılıyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli yıldız takımdan ayrılmak istediğini kulübüne iletmişti. Çağlar Söyüncü'den bonservis elde etmek isteyen İngiliz kulübü ayrılığa izin verdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ JUVENTUS YOLUNDA

İngiliz basının aktardığı habere göre Leicester City Çağlar Söyüncü için 42 milyon sterlin bonservis talep ediyor. Juventus, Çağlar için bu parayı ödemeyi kabul etti. İtalyan kulüp milli savunma oyuncusunu sezon sonunda kadrosuna katacak.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki milli defans oyuncusu, bu sezon Leicester City forması ile 38 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer alırken bu karşılaşmalarda takımına 1 golle katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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