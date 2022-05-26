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  • Bitti bu iş! Emre Akbaba resmen imzayı atıyor: İşte yeni adresi...
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Bitti bu iş! Emre Akbaba resmen imzayı atıyor: İşte yeni adresi...

Emre Akbaba bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, başarılı oyuncu Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Mayıs 2022 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
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Kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'dan Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Emre Akbaba için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

EMRE AKBABA, GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Emre Akbaba, Akdeniz ekibindeki performansıyla alkış topladı. Başarılı oyuncu önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, performansıyla adından sık sık söz ettiren Emre Akbaba için kolları sıvadı. Sözleşmesi 2023'ün yazında bitecek olan orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarına başladı.

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EMRE AKBABA'NIN ALANYASPOR KARNESİ

Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre buldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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