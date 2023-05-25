Bitti bu iş! Ozan Kabak resmen geri dönüyor

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak genç yaşında Avrupa'ya transfer olmuştu. Almanya ve İngiltere'de forma giyen genç oyuncunun önümüzdeki sezon Süper Lig'e döneceği iddia edildi. Ozan Kabak'ın adresi ise Galatasaray...

OZAN KABAK GELİŞMESİ

23 yaşındaki futbolcu bu sezon Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giydi. 2018'den bu yana Avrupa'da forma giyen futbolcu yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların savunmaya iyi bir yerli isim kazandırmak istediği kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray bu sezon önemli isimleri kadrosuna katmak istiyor. Ozan Kabak'ın da Şampiyonlar Ligi hedefi için sarı kırmızılılara çok sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maça çıktı. 4 gol atma başarısı gösteren Ozan Kabak 3 de asist yaptı.

Star Gazetesi