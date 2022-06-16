Bitti bu iş! Ozan Tufan resmen gidiyor: İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Hull City harekete geçti. İngiliz ekibinin Ozan Tufan için sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde sona geldiği ve transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN, YOLCU

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Watford'da geçiren ve sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, performansıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. İlerleyen haftalarda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

EN CİDDİ TALİP HULL CİTY

İngiltere basınında yer alan habere göre; Ozan Tufan'a Championship ekiplerinden Hull City talip oldu. İngiliz ekibi sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde büyük yol katetti ve transfer önümüzdeki günlerde netleşecek.

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OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de 9 maçta yalnızca 285 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda skora katkıda bulunamamıştı. Sezonun ilk yarısını ise Watford'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, sadece 9 maçta forma forma giymişti.