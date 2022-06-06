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Bu iş bitti! Dimitris Pelkas resmen gidiyor: Teklif belli oldu

Dimitris Pelkas'ın bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir teklif geldi. Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dimitris Pelkas için Bologna harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Haziran 2022 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi olan Dimitris Pelkas'a Bologna talip oldu. Sarı-lacivertliler ise Dimitris Pelkas için en az 4 milyon euro istiyor.

DİMİTRİS PELKAS'IN SON TALİBİ BOLOGNA

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'de forma giyen Dimitris Pelkas'a talip oldu. İtalyan ekibi, önümüzdeki günlerde resmi teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertli takım, ayrılması beklenen Dimitris Pelkas'tan gelir elde etmek istiyor. Bu doğrultuda Yunan oyuncu için en az 4 milyon euro bekleniyor.

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DİMİTRİS PELKAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dimitris Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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