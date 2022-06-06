Bu iş bitti! Dimitris Pelkas resmen gidiyor: Teklif belli oldu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi olan Dimitris Pelkas'a Bologna talip oldu. Sarı-lacivertliler ise Dimitris Pelkas için en az 4 milyon euro istiyor.
İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'de forma giyen Dimitris Pelkas'a talip oldu. İtalyan ekibi, önümüzdeki günlerde resmi teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.
FENERBAHÇE 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Sarı-lacivertli takım, ayrılması beklenen Dimitris Pelkas'tan gelir elde etmek istiyor. Bu doğrultuda Yunan oyuncu için en az 4 milyon euro bekleniyor.
Dimitris Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi