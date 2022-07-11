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  • Bu iş bitti! İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi: Menajeri resmen açıkladı
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Bu iş bitti! İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi: Menajeri resmen açıkladı

Yusuf Yazıcı için Premier Lig takımlarından Fulham harekete geçti. İngiliz ekibinin Lille ile yaptığı pazarlıkların sürdüğü iddia edilirken Yusuf Yazıcı'nın menajeri de görüşmeleri doğruladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren ve Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'ya Fulham talip oldu. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de pazarlıkların devam ettiğini açıkladı.

YUSUF YAZICI'YA FULHAM TALİP OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekiplerinden Fulham, milli oyuncu için Lille ile olan pazarlıklarda sona yaklaştı. Fulham'ın yanı sıra Nottingham Forest da Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer hakkında, "Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor. Kulüpler de şu anda pazarlık halinde." ifadelerini kullandı.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği CSKA Moskova'da 12 resmi maçta toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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