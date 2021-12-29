Burak Yılmaz krizi büyüyor! Rest çekti…

Star.com.tr 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:55 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:55

Fransa Ligue 1'de Lille ile müthiş 2 sezon geçiren Burak Yılmaz ayrılığa hazırlanıyor. Yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve Lille'in sözleşme yenilemek istemediği milli yıldız ile kulüp arasında kriz çıktı. Takımdaki Jonathan David, Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin gönderilme kararı sonrasında Burak Yılmaz'ın kulübe rest çektiği öğrenildi.

BURAK YILMAZ VE LİLLE'DE YAPRAK DÖKÜMÜ...

Lille geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olmuştu. Burak Yılmaz takımın en önemli isimlerinden birisi olurken bu sezon ise yapılan teknik direktör değişimi takımı olumsuz etkiledi. Lille bir türlü geçen sezonki oyununu sahada sergileyemedi. Burak Yılmaz'ın form grafiği düşerken Yusuf Yazıcı bir çok maçta forma şansı dahi bulamadı.

BİR DEVRİN SONU...

Fransa Ligue 1'de hem şampiyonluk hem de Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı için Lille macerası sona eriyor. Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanırken Yusuf Yazıcı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak.