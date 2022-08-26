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Burak Yılmaz'ı resmen açıkladılar! Herkes ters köşe oldu

Burak Yılmaz için Fortuna Sittard'dan açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik heyet sorumlusu Sjoerd Ars, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirileceği iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Ağustos 2022 Cuma 20:41 - Güncelleme:
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Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından yerine Burak Yılmaz'ın geçeceği iddia edilmişti. Ancak Hollanda ekibinin teknik heyet sorumlusu Sjoerd Ars bu iddiaları yalanladı.

BURAK YILMAZ, 5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Bu yaz Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli golcü bu sözleşmenin 2 yılını futbolcu, 3 yılını da antrenör olarak geçirecekti.

TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından yerine Burak Yılmaz'ın getirileceği iddiaları gündem olmuştu. Ortaya atılan iddiaların ardından kulüpten açıklama geldi.

BURAK YILMAZ İÇİN YALANLAMA

Hollanda basınına iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard'ın teknik heyet sorumlusu Sjoerd Ars, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmeyeceğini belirtirken, "Bir profil oluşturduk ve şimdi o birkaç isim üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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