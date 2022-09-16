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  • ''Burası babanızın çiftliği değil!'' Halil Dervişoğlu depremi: Ortalık yıkıldı
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''Burası babanızın çiftliği değil!'' Halil Dervişoğlu depremi: Ortalık yıkıldı

Halil Dervişoğlu'nun A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılması gündem oldu. Yeni takımı Burnley'de şu ana kadar hiç süre almayan Halil Dervişoğlu için sosyal medyada yer yerinden oynadı. İşte detaylar...

16 Eylül 2022 Cuma 18:57 - Güncelleme:
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A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi aday kadrosuna Halil Dervişoğlu'nun çağrılmasına tepki yağdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, yeni takımı Burnley'de hiç süre almayan Halil Dervişoğlu'nun çağrılmasını eleştirdi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NA MİLLİ TAKIM'DAN DAVET

A Milli Takımımızın, 2022/2023 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda birçok isimin yokluğu dikkat çekerken kadroda Halil Dervişoğlu'nun yer alması dikkat çekti.

YENİ TAKIMINDA HİÇ SÜRE ALMADI

Bu yaz Galatasaray'dan ayrılarak bonservisini elinde bulunduran Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Burnley'e gitmişti. Henüz yeni takımı ile forma giymeyen Halil Dervişoğlu, son olarak Brentford'da 24 Ağustos'ta forma giymişti.

BÜYÜK HALİL DERVİŞOĞLU TEPKİSİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı Halil Dervişoğlu'nun A Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmasına tepki yağdırdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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