Ve Enner Valencia imzayı resmen atıyor! Buraya kadarmış

Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvadorla başarılı bir performans çizen Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanırken gösterdiği etkili performansla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı lacivertlilerle yollarını sezon sonunda ayıracak oyuncuya Arap ülkelerinden oldukça cazip transfer teklifleri var...

ENNER VALENCİA DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Ekvadorlu oyuncu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında ilk golü kaydetmişti. Ekvador Milli Takımı adına 3 gol atan Valencia Ekvador'un gruptan çıkmasını sağlayamamıştı. Ancak 33 yaşındaki futbolcu performansıyla bir çok kulübün dikkatini çekmeyi ilerleyen yaşına rağmen başardı. Özellikle Arap ülkelerinin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışa girdiği belirtildi.

ENNER VALENCİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig ve Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Enner Valencia sarı lacivertlilerde bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol atmayı başardı. 4 de asist yapan oyuncu ligde damga vururken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile adeta kendisini buldu.

Star Gazetesi