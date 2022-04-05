Büşra Pekin iğne ipliğe döndü! Verdiği kiloların sırrı 3 besinden uzak durmak

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Büşra Pekin son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme oturdu. 15 kilo veren genç yıldız adeta bambaşka birisi haline bürünürken sevenleri tarafından tam not aldı. Büşra Pekin'in fazla kilolarından kurtulmak için sebze ağırlıklı beslendiği öğrenildi. İşte ünlü oyuncunun uzak durduğu besinler...

BÜŞRA PEKİN'İN ZAYIFLAMA LİSTESİ

39 yaşındaki oyuncu diyet boyunca sebze ağırlıklı beslendi. Sağlıklı yağlar için ise zeytinyağını ve bitkisel yağları tercih etti. Büşra Pekin en çok da şu 3 besinden uzak durdu:

Şekerli içecekler: Büşra Pekin diyet boyunca şekerli içeceklerden uzak durdu. Mineral bakımından zengin olan maden suları ve suyu bol bol tüketti.

Tatlıdan uzak durun: Ünlü oyuncu diyet boyunca tatlılardan uzak durdu. Tatlı istediğini ise meyveli yoğurt tüketerek kilo almasını önledi.

Abur cuburu tamamen kesin: Gofret, bisküvi, çikolata gibi abur cuburları tamamen kesen Büşra Pekin diyet boyunca kalorisi yüksek bu besinlerden uzak durdu.