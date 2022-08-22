Büyük Abdülkerim Bardakcı krizi! Galatasaray bin pişman

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılıların transferinde Fenerbahçe'ye çalım attığı ve 2.8 milyon euro bonservis ödediği Abdülkerim Bardakçı başarısız performansıyla sınıfta kaldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Transferde yarışı sarı-kırmızılılar kazanmış ve Abdülkerim Bardakcı'yı 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyarak büyük beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da beklentilerin altında kaldı. 27 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 lig maçında da kritik hatalar yaparak saç baş yoldurttu ve Marcao'yu mumla arattı.

GALATASARAY'DA DEFANS KRİZİ

Transferin en hızlı takımlarından Galatasaray hücum transferinde büyük transferlere imza attı. Ancak sarı-kırmızılılar Marcao'nun ayrılığının ardından stopere yalnızca Abdülkerim Bardakcı takviyesi yaptı.

Galatasaray'ın şu anda elinde bulunan stoperler ise; Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Gökay Güney ve Metehan Baltacı.