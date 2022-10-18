Büyük Emre Akbaba krizi! Başı yine aynı dertle belada

Yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a imza atan Emre Akbaba için işler yolunda gitmiyor. Yeni takımında 5 maça çıkan Emre Akbaba, performansıyla hüsrana uğrattı.

EMRE AKBABA, ADANA DEMİRSPOR'A İMZA ATMIŞTI

Sezon başında Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Emre Akbaba, sarı-kırmızılılardan ayrıldı ve 500 bin euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a transfer oldu. Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun bir başka kulübe satılması halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.

EMRE AKBABA, YOKLARA OYNADI

Emre Akbaba, yeni takımı Adana Demirspor'da iyi bir başlangıç yapamadı ve performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 resmi maçın 5'inde de ilk 11'de yer aldı ve toplam 346 dakika süre aldı. Ancak Akbaba, bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist yapabildi.

GALATASARAY'DAN AYNI SEBEPLE AYRILMIŞTI

Sezonun ilk 5 haftasını Galatasaray'da geçiren Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 5 resmi maçın 3'ünde ilk 11'de yer almış ve 172 dakika süre almıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, eski takımında da skora etki edememiş, eleştirilerin hedefi olmuş ve Okan Buruk'tan geçer not alamamıştı.