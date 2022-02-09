Çağlar Söyüncü resti çekti! Beklenmedik karar

Star.com.tr 9 Şubat 2022 Çarşamba 08:22 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 08:22

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün adı transferde bir çok kulüple anılmıştı. İngiltere basının iddiasına göre milli savunmacı takımdan ayrılmak istiyor. Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmak istediğini Leicester City'ye iletti.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü Leicester City'de mutsuz. Başarılı savunmacıya yaz transfer döneminde Real Madrid'in talip olduğu iddia edilmişti. Bir diğer iddia da Manchester United'ın Çağlar'ı istemesiydi... Milli savunmacının sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

SEZON SONUNDA AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Çağlar Söyüncü'nün bu yaz sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalacak. 25 yaşındaki oyuncu gelen teklifleri değerlendirecek. Leicester City'nin de sözleşmesinin son senesinde Çağlar'ı bonservisiyle birlikte satması bekleniyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de 29 maça çıktı. Milli savunmacı Premier Lig'de 18 kez, İngiltere Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez görev aldı.