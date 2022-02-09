İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2022 Çarşamba / 8 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Çağlar Söyüncü resti çekti! Beklenmedik karar
Ekstra

Çağlar Söyüncü resti çekti! Beklenmedik karar

Milli savunmacı Çağlar Söyüncü Leicester City'den ayrılma kararı aldı. İngiliz basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Premier Lig ekibinden ayrılmak istiyor.

Star.com.tr9 Şubat 2022 Çarşamba 08:22 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 08:22
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün adı transferde bir çok kulüple anılmıştı. İngiltere basının iddiasına göre milli savunmacı takımdan ayrılmak istiyor. Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmak istediğini Leicester City'ye iletti.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü Leicester City'de mutsuz. Başarılı savunmacıya yaz transfer döneminde Real Madrid'in talip olduğu iddia edilmişti. Bir diğer iddia da Manchester United'ın Çağlar'ı istemesiydi... Milli savunmacının sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

SEZON SONUNDA AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Çağlar Söyüncü'nün bu yaz sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalacak. 25 yaşındaki oyuncu gelen teklifleri değerlendirecek. Leicester City'nin de sözleşmesinin son senesinde Çağlar'ı bonservisiyle birlikte satması bekleniyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de 29 maça çıktı. Milli savunmacı Premier Lig'de 18 kez, İngiltere Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez görev aldı.

Star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.