Çağlar Söyüncü resti çekti! Beklenmedik karar

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün adı transferde bir çok kulüple anılmıştı. İngiltere basının iddiasına göre milli savunmacı takımdan ayrılmak istiyor. Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmak istediğini Leicester City'ye iletti.
İngiliz basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü Leicester City'de mutsuz. Başarılı savunmacıya yaz transfer döneminde Real Madrid'in talip olduğu iddia edilmişti. Bir diğer iddia da Manchester United'ın Çağlar'ı istemesiydi... Milli savunmacının sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.
Çağlar Söyüncü'nün bu yaz sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalacak. 25 yaşındaki oyuncu gelen teklifleri değerlendirecek. Leicester City'nin de sözleşmesinin son senesinde Çağlar'ı bonservisiyle birlikte satması bekleniyor.
Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de 29 maça çıktı. Milli savunmacı Premier Lig'de 18 kez, İngiltere Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez görev aldı.
Star.com.tr