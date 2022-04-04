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Canan Karatay: Bu 3 besini yerseniz hasta bile olmazsınız

Canan Karatay sağlıklı beslenmek isteyenlere 3 besin önerisiyle seslendi. Hastalıklara karşı da bağışıklığı güçlendiren Canan Karatay'ın 'Muhteşem üçlüsü' şu şekilde...

4 Nisan 2022 Pazartesi 01:04 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 02:07
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Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli doktorlardan Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutanlar tarafından yakından takip ediliyor. İftar ve sahurda sağlıklı besinler tüketmek isteyenler ünlü doktorun sözlerini araştırıyor. İşte Canan Karatay'ın sofrasından ayırmadığı 3 önemli besin...

CANAN KARATAY'IN MUHTEŞEM 3'LÜSÜ

Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin iftar ve sahurda sofralarında sağlık açısından bulundurmasında fayda görülen Canan Karatay'ın muhteşem üçlüsü: Ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu.

Ev yoğurdu: Bağışıklığı güçlendiren ev yoğurdu gün boyunca insanın diri kalmasını sağlar. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır.

Ev turşusu: Sirkeli ev turşusu en başta hastalıklardan koruma özelliğine sahip. Enfeksiyonlardan korur. Sağlıklı bir vücut olmasını destekler. Vücudun direncini artırır.

Turşu suyu: Turşu suyu bağışıklığı güçlendirir. Dost bakterileri vücutta çoğaltır. Bu nedenle bu üç besini tüketen hastalıklardan uzak durur.

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