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Canına okudu! Herkes Merih Demiral'ı konuşuyor: İnanılmaz...

Milli futbolcu Merih Demiral İtalya Serie A'da son oynanan Juventus maçında gösterdiği performansla gündeme oturdu. Maçta rakibi Dusan Vlahovic'e zor anlar yaşatan Merih Demiral büyük takdir topladı.

Star.com.tr16 Şubat 2022 Çarşamba 19:18 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 19:18
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Sezon başında Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral eski takımı Juventus'a karşı gösterdiği performansla İtalya'da adeta gündemi salladı. Genç savunmacı Juventus'un yeni forveti Dusan Vlahovic'e maçta çok zor anlar yaşattı. Sırp forvet Merih Demiral'a maçta üstünlük sağlayamadı.

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MERİH DEMİRAL GÜNDEM OLDU

Atalanta'nın ev sahipliği yaptığı Juventus maçında Merih Demiral ile Dusan Vlahovic'in mücadelesi İtalyan basınında "heyecan verici" olarak nitelendirildi. İki oyuncunun girdiği ikili mücadelelerde ise Merih Demiral rakibine büyük üstünlük sağladı. Milli savunmacı performansıyla İtalya basınında manşetleri süslerken Juventus'un yeni forveti Dusan Vlahovic'in henüz hazır olmadığına dikkat çekildi.

MERİH DEMİRAL TAM NOT ALDI

Juventus'a karşı sergilediği performansla İtalyan basınından tam not alan Merih Demiral için Calciomercato, "Dev Demiral" başlığını atarken Tuttojuve, "Merih Demiral ile heyecanlandıran mücadele oldu" yorumunu yaptı. Zirve mücadelesinde karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

OCAK AYININ FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

24 yaşındaki savunmacı bu sezon formasını giydiği Atalanta'da gösterdiği performansla ocak ayının futbolcusu seçilmişti. Merih Demiral Atalanta'da bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star.com.tr

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