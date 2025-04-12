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CHP'de gizli Erdoğan hayranlığı! Ne yaptılarsa başa çıkamadılar

CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tutum ve davranışlarını konu alan çarpıcı bir analiz yayınlandı. Analizde, CHP içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hem nefret hem de örtülü bir hayranlık ve kıskançlığın baş vermeye başladığı belirtildi. Ayrıca analizde ne yaptılarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı deviremedikleri aktarıldı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2025 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
CHP'de gizli Erdoğan hayranlığı! Ne yaptılarsa başa çıkamadılar
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Türkiye Araştırmaları Vakıf için "CHP'de Liderlik Sorunu ve Erdoğan Kompleksi" adlı bir analiz kalem aldı. Analizinde önemli tespitlere yer veren Prof. Dr. Yalçın, CHP içerisinde örtülü bir Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığı olduğunu yazdı.

CHP ARKASINDA TOPLANACAĞI BİR LİDER BULAMADI

CHP ve çekirdek tabanının uzu yıllardır arakasında toplanacağı bir lider bulamadığını yazan Prof. Dr. Yalçın analizinde, "CHP ve çekirdek tabanı asıl itibarıyla uzun yıllar boyunca arkasına toplanabilecekleri ve siyaseti belirleyebilecek bir lider bulamadıkları için kendileri siyaset yapmak yerine düşmanlık siyasetini geliştirmiştir. Menderes'e, Özal'a, Demirel'e, Erbakan'a düşmanlık yıllar yılı CHP'nin yegâne ideolojisi hâline gelmiştir. Fakat Erdoğan'la beraber bu düşmanlık bir nevi komplekse dönüşmüş, bu kompleksle başa çıkmak için her şey bir kenara atılarak Erdoğan'ı hangi yolla olursa olsun devirmek CHP'nin tek söylemi olmuştur." ifadelerini yer verdi.

ÖRTÜLÜ BİR ERDOĞAN HAYRANLIĞI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 yıllık başarısından da bahseden Yalçın, "23 yıl boyunca deviremedikleri Erdoğan'a karşı hem nefret hem de örtülü bir hayranlık ve gizleyemedikleri bir kıskançlık baş vermeye başladı. Erdoğan'ın karizması, başarısı ve icraatları inkâr edilecek cinsten değil. Daha da önemlisi bu sefer ne yaptılarsa deviremediler. Bir de kendilerine dönüp baktıklarında elle tutulur, Erdoğan'la mukayese edilebilir tek bir siyasi liderlik bulamadılar. Atatürk'ten bu yana CHP tarihinde kitleleri ardında birleştirebilen ve sahici bir siyaset üretebilen tek bir lider çıkamamış." dedi.

Prof. Dr. Yalçın kaleme aldığı analizin devamında Türkiye'nin siyaset, savunma ve ekonomi gibi birçok alanda gösterdiği başarılarını değerlendirdi.

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