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  • Çılgın rakam! Dünya devi Abdülkadir Ömür'e resmen talip oldu
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Çılgın rakam! Dünya devi Abdülkadir Ömür'e resmen talip oldu

Abdülkadir Ömür için Ligue 1 ekibi Marsilya harekete geçti. Fransız ekibinin bu sezon Trabzonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un bu sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden olan Abdülkadir Ömür için Marsilya devreye girdi. Fransız ekibinin başarılı performansıyla beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN MARSİLYA'NIN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 takımlarından Marsilya, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi 22 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro ödemeyi kabul etti.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür bu sezon bordo-mavili formayla 38 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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