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Çılgın rakam! Merih Demiral bonservisiyle birlikte gidiyor

Milli futbolcu Merih Demiral sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olmuştu. İtalyan kulübü Atalanta Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu için 30 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Star.com.tr27 Aralık 2021 Pazartesi 08:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:10
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İtalya Serie A'da Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. Milli savunmacı sezon başında Bergamo ekibine kiralık olarak katılmıştı. Başarılı performansını Atalanta'da da gösteren Merih Demiral için kulüp harekete geçti ve satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

MERİH DEMİRAL İÇİN 30 MİLYON EURO

23 yaşındaki genç savunmacının sözleşmesinde 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan medyasından Tuttomercatoweb'in haberine göre Atalanta'nın bu rakamı ödemeyi kabul ettiği iddia ediliyor. Merih, bonservisiyle birlikte Atalanta forması giymeyecek devam edecek.

"GASPERİNİ'YE GÜVEN VERDİ"

İtalyan medyası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih Demiral'a çok güvendiğini ve savunmayı milli yıldızın üzerine kurduğunu belirtti. Bonservisiyle birlikte satın alınmak istenen 23 yaşındaki oyuncunun Gasperi tarafından ısrarla takımda tutulması gerektiğinin altı çizildi.

19 MAÇ, 2 GOL VE 1 ASİST

23 yaşındaki savunmacı bu sezon Atalanta'da toplamda 19 maça çıktı. 1 ligde 1 de Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Merih, ligde 1 de asist yapmayı başardı.

Star.com.tr

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