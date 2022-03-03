Çılgın teklif! Dünya devleri Erling Haaland için savaşıyor

3 Mart 2022 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 21:16

Erling Haaland Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ederken, dünya devi bir çok kulüp genç yıldıza talip. İspanya'da da Borussia Dortmund'dan Erling Haaland için imza mücadelesi her geçen gün artıyor. Diğer Avrupa devlerine ek olarak, Barcelona ve Real Madrid gelecek sezon Norveç'li futbolcuyu kadrolarına katmak için savaşıyor.

ERLİNG HAALAND İÇİN BÜYÜK SAVAŞ

İngiltere'den Manchester City, Fransa'dan PSG ve İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor. Dünya devleri Haaland için yarışa girerken genç oyuncunun gönlü Real Madrid'ten yana. Haaland gelecek tekliflerin büyüklüğüne göre menajeriyle karar verecek.

BARCELONA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İspanyol basınına göre, teknik direktör Xavi Münih'te bir süre önce sakatlıktan kurtulan Haaland ile bir görüşme yaptı. Forvet oyuncusuna yılda 116 milyon dolarlık bir maaş teklif etmeyi planlayan Barcelona'da Xavi ve Cruyff, kulübün projesini forvet oyuncusuna anlattı. Barcelona diğer rakiplerin mali gücüyle rekabet edemeyeceği için, oyuncuyu projelerini anlatarak baştan çıkarmaya çalıştılar. Ancak Haaland'ın gönlünün Real Madrid'ten yana olduğu iddia ediliyor.