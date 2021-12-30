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  • Çılgın teklif sonrası Merih Demiral pişmanlığı! İkna etmeye çalışıyorlar…
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Çılgın teklif sonrası Merih Demiral pişmanlığı! İkna etmeye çalışıyorlar…

Milli futbolcu Merih Demiral Ataanta'ya bonservisiyle birlikte transfer olmaya hazırlanırken ani bir gelişme yaşandı. Juventus kanadı Merih Demiral için pişman oldu ancak 23 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonu Atalanta'da bulunuyor. Son söz Merih'te…

Star.com.tr30 Aralık 2021 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:28
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İtalya Serie A'da sezon başında Juventus'ta kiralık olarak Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral için sıcak transfer gelişmesi yaşanıyor. Atalanta kanadı son olarak Merih Demiral'ın 30 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanma kararı almıştı. Bu kararın ardından paniğe kapılan Juventus, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun takımdan gönderilmesinin pişmanlığını yaşıyor.

MERİH DEMİRAL KAMPANYASI DÜZENLENMİŞTİ

Juventuslu taraftarlar Merih Demiral'ın Atalanta'da gösterdiği performansın ardından sosyal medyada kampanya düzenlenmiş ve pişmanlıklarını dile getirmişlerdi. Şimdi de Juventus'ta yönetim kanadı harekete geçti. Merih Demiral sezon sonunda Atalanta'da kalmak isterse kulüp satın alma opsiyonunu kullanacak. Aksi takdirde milli savunmacı eski kulübüne de dönebilir.

19 MAÇ 2 GOL 1 ASİST

23 yaşındaki Merih Demiral bu sezon Atalanta'da toplamda 19 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United filelerini havalandıran mili savunmacı İtalya Serie A'da da 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Star.com.tr

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