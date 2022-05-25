Cristiano Ronaldo, dünya devinin teklifini elinin tersiyle itti! Yeni adresini resmen duyurdular

Manchester United'da forma giyen ve sezon sonu ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir karar geldi. Cristiano Ronaldo'nun PSG'den gelen teklifi reddettiği ve teknik direktörlüğüne Erik ten Hag'ın getirildiği İngiliz ekibinde kalmak istediği iddia edildi.

CRISTIANO RONALDO'DAN PSG'YE RET

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in istediği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak İngiltere basınında yer alan habere göre; Yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi geri çevirdi.

MANCHESTER UNITED'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ın getirilmesinin ardından ayrılmaktan vazgeçtiği ve İngiliz ekibinde forma giymeye devam etmek istediği belirtildi.

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CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.