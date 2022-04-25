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Cristiano Ronaldo öyle bir kulübe imza atıyor ki... Yer yerinden oynayacak

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için İngiltere'den ciddi bir iddia geldi. Ada basını Barcelona'nın teknik direktörü Xavi'nin Cristiano Ronaldo'yu yaz transfer döneminde takımında görmek istediğini kulüp başkanına ilettiğini belirtti.

Star Gazetesi25 Nisan 2022 Pazartesi 00:20 - Güncelleme:
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Portekizli futbol starı Cristiano Ronaldo sezon başında Juventus'tan ayrılarak eski kulübü Manchester United'a transfer olmuştu. İlk maçında gol atmayı başaran ve bireysel olarak iyi bir performans gösteren Cristiano Ronaldo takımını zirveye taşıyamadı. Yıldız oyuncunun İngiltere'de mutsuz olduğu konuşulurken PSG'nin de Portekizli futbol starını kadrosuna katmak istediği biliniyor. Ancak bu kez İngiliz basınının iddiasına göre Barcelona devreye girdi.

CRİSTİANO RONALDO BARCELONA YOLCUSU MU?

Ada basınının iddiasına göre Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, gelecek sezon için takımda Cristiano Ronaldo ya da Robert Lewandowski'yi görmek istiyor. Katalan teknik adam talebini yönetime bildirdi. İngiliz basınına göre Cristiano Ronaldo yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olabilir.

CRİSTİANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Yıldız oyuncu sezon başında transfer olduğu Manchester United'da 35 maça çıktı. 32 kez ilk 11'de sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 22 gol 3 asist yaptı. Premier Lig'de 16 gol 3 asist yapan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol atmayı başardı.

Star Gazetesi

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