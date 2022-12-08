Değeri 16 milyar dolar! Tam 96 adet F-35…

Dünyanın en gözde 5'inci nesil savaş uçağı olan ABD yapımı F-35'ler için her geçen gün yeni krizler meydana gelmeye devam ediyor. Söz konusu savaş jetlerinde sorun yaşayan ülkeler kervanına Avustralya da katıldı. F-35'lerin aynı zamanda ortaklarından olan Avustralya, bu zamana kadar 54 adet teslim almış bulunuyor.

Askeri analist Toohey, yapılan anlaşmanın sıkıntılarla dolu olduğunu belirterek Avustralya hükümetinin bugüne kadar teslim edilen miktarın iadesinin talep edilmesi gerektiğini vurguladı. Toohey, yaşanan sıkıntıların başında bakım maliyetinin geldiğini bunun 2053 yılına kadar devletin 11 milyar dolarına mal olacağını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan ülkedeki diğer askeri uzmanlar ise F-35'lerin satın alınmasının tam bir felaket olduğunu savunuyor.

Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral S. Clinton Hinote, F-35'lerde kullanılan Block 3F yazılımı hakkında ciddi endişelerini dile getirmişti. Hinote konu hakkında, "Şu anda çökmekte olan bu yazılım, Çin'e karşı bir savaşçı için iyi bir yardımcı değil." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi de geçen yıl söz konusu yazılımın sıkıntıları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Block 3F yazılımı, Blok 4'ün temelini oluşturan, onlarca yıllık, verimsiz ve kötü tasarlanmış programlama kodunun yamalı çalışmasıdır ve gönderilmeden önce hataları bulmak ve düzeltmek için kapsamlı bir şekilde test edilmeden aceleyle tasarlanmıştır. Bu da sahada sorunlar tespit edildiğinde önemli yazılım sorunlarına yol açar.