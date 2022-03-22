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Dev başarı! Dimitrios Pelkas, Fenerbahçeli eski yıldızın rekorunu kırdı...

Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında attığı golle bir rekora imza attı. Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu oldu.

22 Mart 2022 Salı 22:19 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 23:18
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Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de bir ilke imza attı. Sarı-lacivertlilerin 30. haftada evinde Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan sonra bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan dahil olup en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu olmayı başardı.

DIMITRIOS PELKAS, MATHIEU VALBUENA'YI GEÇTİ

Fenerbahçe Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde ikinci yarının başında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Dimitrios Pelkas, 88. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı. Opta verilerine göre; Pelkas, bu golle Mathieu Valbuena'dan bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu olmayı başardı.

DIMITRIOS PELKAS'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Dimitrios Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 5 golle katkıda bulundu.

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