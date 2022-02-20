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Edin Visca büyük fırsatı tepti! Ramak kalmıştı...

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla bir ilki yaşamaya çok yaklaştı. 5 maçta 4 gol atan, son 3 maçı ise boş geçmeyen Edin Visca, Alanyaspor maçında da gol atsaydı Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atmış olacaktı. Ancak tecrübeli oyuncu bu fırsattan yararlanamadı.

star.com.tr20 Şubat 2022 Pazar 23:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 23:25
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Trabzonspor'da 5 maçta 4 atarak büyük beğeni toplayan Edin Visca, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşamaya çok yaklaştı. Edin Visca, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta gol atmış olsaydı ilk kez art arda 4 karşılaşmada da golle buluşmuş olacaktı. Bosna-Hersekli oyuncu bordo-mavili formayla 6 maçta 4 kez golle buluştu.

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EDIN VISCA, KARİYERİNDE BİR İLKİN KIYISINDAN DÖNDÜ

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte forma giyen Edin Visca, bu maçta da gol atabilseydi Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4. maçında gol atmış olacaktı.

EDIN VISCA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde Başakşehir'den 4.30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Edin Visca, bordo-mavili formayla 6 maçta süre buldu. 6 maçın 6'sında da ilk 11'de yer alan Bosna-Hersekli oyuncu, 4 golle takımına katkıda bulundu.

star.com.tr

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