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Edin Visca pişmanlığı! Takım krize girdi

Edin Visca, Trabzonspor'daki başarılı performansıyla şimdiden takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Devre arasında Edin Visca'yı bordo-mavililere gönderen Başakşehir'de ise pişmanlık yaşanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Mart 2022 Cuma 22:56 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 22:56
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Geçtiğimiz ara transfer döneminde Edin Visca'yı Trabzonspor'a 4.3 milyon euro bonservis ücretiyle gönderen Başakşehir'de pişmanlık yaşanıyor. Edin Visca'nın ayrılığı sonrası Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, "Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusudur." demişti. Turuncu-lacivertli ekip ligde son 4 maçta galibiyet alamadı.

EDIN VISCA, TRABZONSPOR'UN VAZGEÇİLMEZ OLDU

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Trabzonspor'un 4.3 milyon euro bonservis ücretiyle Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, kısa sürede bordo-mavililerin vazgeçilmezi oldu. Visca, Trabzonspor'a gider gitmez ilk 11'deki yerini aldı ve şampiyonluk yolunda takımına önemli katkıda bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DE EDIN VISCA PİŞMANLIĞI

Başakşehir'de ara transferde takımın en önemli oyuncularından Edin Visca'nın ayrılığından sonra pişmanlık yaşanıyor. Sezonu ilk 3'te tamamlayarak Avrupa'ya gitme hedefi olan Başakşehir, ligde son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak bu yolda büyük yara aldı. Turuncu-lacivertliler 48 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

Öte yandan teknik direktör Emre Belözoğlu, Edin Visca'nın ayrılığı sonrası "Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusudur benim gözümde. Ben de onun kaptanlığını yaptım ve her zaman onu bir numaraya koyarım." ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi

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