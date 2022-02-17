Eljif Elmas, Barcelona maçına damga vurdu! Öyle bir hareket yaptı ki...

star.com.tr 17 Şubat 2022 Perşembe 21:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:47

Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas başarılı performansını sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşan Napoli'de Eljif Elmas, maçtaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

ELJIF ELMAS, BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Barcelona'ya karşı ilk 11'de yer aldı. Karşılaşmanın 29. dakikasında sağ kanattan üst üste çalımlarla ilerleyen Elmas, Jordi Alba'ya attığı müthiş vücut çalımının ardından Piotr Zielinski'ye yaptığı asistle maça damga vurdu.

ELJIF ELMAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Napoli'nin 2019'un yaz aylarında Fenerbahçe'den 16.1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eljif Elmas, bu sezon 32 resmi maçta forma şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

DEĞERİ 75 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ

CIES'in açıkladığı yeni piyasa değerlerine göre 2019'da 16.1 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın değeri 75.1 milyon euroya yükseldi.