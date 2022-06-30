Emre Akbaba için Okan Buruk kararını verdi! Herkes ters köşe oldu

Milli futbolcu Emre Akbaba geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak tamamlamıştı. Başarılı performans göstererek eski günlerine dönen 29 yaşındaki futbolcu bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri döndü. Sarı kırmızılılarda idmanlara da çıkan Emre Akbaba için yeni teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. 48 yaşındaki teknik direktör oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

EMRE AKBABA GALATASARAY'DA KALIYOR

Alanyaspor'da bu sezon başarılı performans gösteren Emre Akbaba Galatasaray'a geri döndü ve sarı kırmızılı ekipte kalıyor. Okan Buruk yıldız oyuncunun takımda kalması yönünde rapor sunarken yıldız oyuncuda sarı kırmızılılarda yeniden şans bulmak istiyor.

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EMRE AKBABA'DAN 13 GOLLÜ İSTATİSTİK

Emre Akbaba bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da 37 resmi maça çıktı. Karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer alan yıldız oyuncu 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi