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  • En tehlikeli yılanların bile korkulu rüyası! Küçük yılan büyük yılanı böyle yedi
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En tehlikeli yılanların bile korkulu rüyası! Küçük yılan büyük yılanı böyle yedi

Kral yılanı, çıngıraklı yılan gibi çok tehlikeli zehirli yılanların üstesinden gelme ve yeme konusunda nam salmıştır. ABD'de çekilen yeni bir görüntüde, kral yılanı kendinden çok daha büyük bir yılanı yiyor. Görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla viral oldu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Tom Slagle, postasını almak için yürürken, daha büyük başka bir yılanı yiyen bir yılana rastladı.

Hemen telefonuna sarılan Slagle, kral yılanın bir çıngıraklı yılanı yediği anları kaydetmeyi başardı.

Slagle'nin çektiği video, Georgia Doğal Kaynaklar Departmanı (DNR) tarafından, "Kral Yılan vs. Çıngıraklı Yılan: Dışarıda yılan yiyen bir yılan dünyası var" notuyla paylaşıldı.

EN TEHLİKELİ YILANLARIN BİLE KORKULU RÜYASI

Kral yılanları, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli zehirlere karşı dirençlidir.

Slagle'nin kaydettiği görüntülerde, kral yılanın çenesini çıngıraklı yılanın gövdesi etrafında hareket ettirdiğini ve onu bütün olarak yuttuğu açıkça görülüyor. Kral yılanın yediği çıngıraklı yılanın gövdesinden, kral yılandan daha büyük olduğu anlaşılıyor.

Sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşüren görüntüler, kısa sürede viral oldu.

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