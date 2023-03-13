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Enner Valencia'yı resmen açıkladılar! Transferi duyurdular

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için Güney Amerika'dan transfer haberi geldi. Başarılı futbolcunun sarı lacivertlilerden sezon sonunda ayrılacağını belirten kaynaklar Enner Valencia'nın 2025 yılına kadar imza attığını duyurdu. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Mart 2023 Pazartesi 07:50 - Güncelleme:
Enner Valencia'yı resmen açıkladılar! Transferi duyurdular
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Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı ismi olarak öne çıkan Enner Valencia takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde üçüncü sezonunu geçiren başarılı futbolcu için Güney Amerika'dan transfer haberleri geliyor. Brezilya ve Kolombiya basınında çıkan haberlerde Enner Valencia'nın 2025 yılına kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

ENNER VALENCİA ANLAŞTI

Brezilya basınının aktardığı habere göre 33 yaşındaki futbolcu Internacional ile 2025 yılına kadar anlaşma sağladı. Enner Valencia yıllık 2.5 milyon dolar maaş kazanacak. Gelecek sezon itibariyle Internacional forması giyecek olan başarılı futbolcu daha önce de Güney Amerika'da uzun yıllar Tigres forması giymişti.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

33 yaşındaki futbolcu Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk golü atarak açılış maçında önemli bir başarıya imza atmıştı. Turnuvada şans bulduğu sürelerde iyi performans sergileyen Enner Valencia kulübü Fenerbahçe'de de kariyerinin sezonunu yaşıyor. Ekvadorlu yıldız bu sezon çıktığı 33 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi. Başarılı futbolcu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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