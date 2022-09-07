Ersun Yanal'dan Süper Lig devine mesaj var! ''Direkt kabul ederim''

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Ersun Yanal uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Şampiyon teknik adam L1 Üçgen adlı YouTube kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal'ın en kritik cevaplarından birisi de Fenerbahçe'yle ilgiliydi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELSE KABUL EDERİM"

Ersun Yanal Süper Lig'de en son Antalyaspor'un başında yer almıştı. 2021'den bu yana dinlenen başarılı teknik direktör uzun zamandır sürdürdüğü sessizliğini de bozdu. Katıldığı programda konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe'den teklif gelse kabul ederim" sorusuna "doğru" cevabı vererek, gönlünde hala Fenerbahçe'nin yattığını belirtmiş oldu.

ERSUN YANAL'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Çalıştırdığı Takımlar:

1990-1996 – Sarayköyspor

1996-1996 – Denizlispor

1997-1998 – Yeni Salihlispor

1998-2000 – Denizlispor

2000-2002 – Ankaragücü

2002-2004 – Gençlerbirliği

2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı

2005-2007 – Vestel Manisaspor

2007-2009 – Trabzonspor

2011-2013 – Eskişehirspor

2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu

2014-15: Trabzonspor

2016- 17: Trabzonspor

2018-2020 - Fenerbahçe

2020-2021- Antalyaspor