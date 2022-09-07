Ersun Yanal'dan Süper Lig devine mesaj var! ''Direkt kabul ederim''

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Ersun Yanal uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Şampiyon teknik adam L1 Üçgen adlı YouTube kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal'ın en kritik cevaplarından birisi de Fenerbahçe'yle ilgiliydi.
Ersun Yanal Süper Lig'de en son Antalyaspor'un başında yer almıştı. 2021'den bu yana dinlenen başarılı teknik direktör uzun zamandır sürdürdüğü sessizliğini de bozdu. Katıldığı programda konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe'den teklif gelse kabul ederim" sorusuna "doğru" cevabı vererek, gönlünde hala Fenerbahçe'nin yattığını belirtmiş oldu.
Çalıştırdığı Takımlar:
1990-1996 – Sarayköyspor
1996-1996 – Denizlispor
1997-1998 – Yeni Salihlispor
1998-2000 – Denizlispor
2000-2002 – Ankaragücü
2002-2004 – Gençlerbirliği
2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı
2005-2007 – Vestel Manisaspor
2007-2009 – Trabzonspor
2011-2013 – Eskişehirspor
2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu
2014-15: Trabzonspor
2016- 17: Trabzonspor
2018-2020 - Fenerbahçe
2020-2021- Antalyaspor