İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Eşe Anneler Günü mesajı! Eşe gönderilecek en güzel, duygusal Anneler Günü mesajları ve anlamlı sözler
Ekstra

Eşe Anneler Günü mesajı! Eşe gönderilecek en güzel, duygusal Anneler Günü mesajları ve anlamlı sözler

Eşiniz, hem size hem de çocuklarınıza gösterdiği sevgi, sabır ve özveriyle en değerli teşekkürleri hak ediyor. Ona bir “anneler günü kutlu olsun” mesajı göndermek, yalnızca takdirinizi değil aynı zamanda sevginizi de ifade eder. Bu özel günde hanımını mutlu etmek isteyenler için Eşe gönderilecek en güzel, duygusal Anneler Günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte eşe Anneler Günü mesajı, güzel ve anlamlı sözler

10 Mayıs 2025 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Eşe Anneler Günü mesajı! Eşe gönderilecek en güzel, duygusal Anneler Günü mesajları ve anlamlı sözler
ABONE OL

Eşe Anneler Günü mesajı, bu anlamlı günde hayat arkadaşını mutlu etmek isteyen erkekler tarafından araştırılıyor. Anneler Günü'nde eşinizi mutlu etmek, ona olan sevgi ve minnettarlığınızı dile getirmek istiyorsanız, içten bir mesaj ya da anlamlı bir çiçek notu yeterli olabilir. Anneler günü ile ilgili güzel sözler ve eşe anneler günü mesajlarını siz de eşinize iletebilirsiniz. İşte eşe gönderilecek en güzel anneler günü sözleri ve kutlama mesajları

EŞE GÖNDERİLEBİLECEK ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Senin sevginle büyüyen bir ailem olduğu için her gün şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun canım.

Çocuklarımıza hem kalbini hem ömrünü verdin... Seninle gurur duyuyorum.

Evimizin kalbi, çocuklarımızın meleği... Anneler Günün kutlu olsun hayatım.

Sana her baktığımda, sevgiyle örülmüş bir anne görürüm. Seninle olmak en büyük şansım.

Hayatımı güzelleştirdiğin gibi çocuklarımızın dünyasını da ışıkla dolduruyorsun.

Senin anneliğin bir sanat gibi... Her gün hayranlıkla izliyorum.

Birlikte kurduğumuz bu yuvanın ne kadar özel olduğunu seninle her gün daha iyi anlıyorum.

Senin sevginle büyüyen her şey güzel oluyor. Anneler Günün kutlu olsun, canım eşim.

Anneliğin, kadınlığın, eşliğin... Hepsiyle bir harikasın. İyi ki seninle bu hayatı yaşıyorum.

Yaptıkların, fedakârlığın, sevgin... Her şey için sana sonsuz teşekkür ederim.

Çocuklarımız kadar ben de sana hayranım. Her gün seni daha çok seviyorum.

Her sabah yanında uyanmak, senin gibi bir anneyle hayatı paylaşmak tarifsiz.

Sana baktığımda anneliğin ne demek olduğunu görüyorum: Sevgi, sabır ve güç.

Bugün sadece Anneler Günü değil... Aynı zamanda "senin günü". Çünkü sen her gün özelsin.

Bir ömür boyu seninle bu aileyi büyütmek, en güzel hikayemiz. Kutlu olsun Anneler Günün.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.