Eski takımına geri dönüyor! Ve Caner Erkin'den sürpriz anlaşma

Milli futbolcu Caner Erkin futbol kariyerinin sonuna yaklaşırken kulübü Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı. Henüz hiçbir kulübe imza atmayan 34 yaşındaki futbolcu için son olarak Süper Lig devinin devreye girdiği iddia edildi.

CANER ERKİN'İN ANLAŞTIĞI BELİRTİLDİ

Yıldız futbolcu Rusya kariyerine son verdiğinde Türkiye'ye dönerek Galatasaray'a imza atmıştı. 2009-2010 yılı sezonunda sarı kırmızılıların formasını giyen Caner Erkin sonraki sezon takımdan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ

Caner Erkin için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çok istekli olduğu kaydedilirken milli futbolcunun da sarı kırmızılılara sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın yaptığı teklifi Caner Erkin'in kabul ettiği kaydedildi.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'in önemli asist beklerinden olan Caner Erkin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 31 resmi maça çıktı. 1 gol atan yıldız oyuncu 4 de asist yaptı. Bu sezona ise Pirlo yönetiminde giren Caner Erkin, Karagümrük'te 12 maça çıktı ve tam 6 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi