F-16 almak için Suhoy ve MiG'leri ver! Takas usulü savaş

Makedonya'nın, Ukrayna'ya dört Sovyet yapımı Su-25 savaş uçağı bağışlayacağı, her iki savunma bakanlığı tarafından da doğrulandı.



Bu uçaklar, 2001 yılında Kiev'in 2001'de Üsküp'e satılmıştı.

Üsküp, uçakları aldıktan sadece 2 yıl sonra 2003'te emekliye ayırdı. 2001 Makedonya Çatışması nedeniyle uçak almak isteyen ülke, Su-25'lere 4 milyon avro ödemişti.

Bu, Makedonya'nın Ukrayna'ya yaptığı ilk bağış değil. Sadece birkaç gün önce Üsküp, yine Sovyet tasarımı olan yaklaşık 8-10 T-72 tankını Kiev'e bağışlamayı planladığını duyurdu. Kuzey Makedonya'nın envanterinde yaklaşık 30 adet T-72 bulunuyor.

F-16 VE ABD TANKLARI KARŞILIĞINDA BAĞIŞ KAMPANYASI

Bulgaristan, Ukrayna'ya uçak bağışlayan ilk ülke oldu. 14 Su-25 savaş uçağının, Ukrayna'ya parça olarak transfer edildiği iddia ediliyor.

ABD'den 8 adet F-16 alan Bulgaristan, hava kuvvetlerinin filosunun ihtiyaçlarını tamamlamak üzere 8 F-16 uçak için daha ABD'den teklif aldığını duyurdu.

Birkaç gün önce Slovakya, MiG-29 filosunun tamamının[11 veya 12 uçak]Ukrayna'ya bağışlanacağını duyurdu.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29'ların yerini F-16'ların alacağını bildirmiş, söz konusu uçakların Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşıma karşı olmadığını ifade etmişti.

Star Gazetesi