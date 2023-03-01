F-35 jetleri için kollar sıvandı! 4 yıl sürecek

Dünyada birçok ülkesi tarafından tercih edilen savaş jetleri F-35'ler ilgi görmeye devam ediyor. ABD'nin uçak teknolojisinde uzman Lockheed Martin'de görevli bir yönetici Salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın ülke savunma incelemesini tamamladıktan sonra daha fazla F-35 savaş uçağı satın almak istediğini umduğunu söyledi.

F-35 JETLERİ İÇİN KOLLARI SIVADILAR



Avustralya Uluslararası Hava Gösterisi oturum aralarında konuşan Havacılıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Ulmer, "Avustralya'nın sipariş ettiği 72 adet F-35'in ötesine ek F-35′ler teslim etme fırsatı bulmayı umuyoruz." dedi.

Ulmer ayrıca Lockheed'in Avustralya ile F-35′i Boeing'le bir araya getirme konusunda görüştüğünü söyledi. Söz konusu F-35 ve Boeing birleşimi teknolojinin MQ-28 Ghost Bat avcı uçağına benzeyeceğini öngörülüyor. Boeing'in Savunma Bölümü Başkanı Ted Colbert, hava gösterisi sırasında bir ortaklığın "harika bir haber" olacağını söyledi.

F-35'LER OYUN KURUCU OLABİLİR



Öte yandan Lockheed'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Yöneticisi Steve Over, mürettebatlı-insansız ekip oluşturma durumunda, F-35′in "oyun kurucu" olarak hizmet edebileceğini ve diğer uçaklar silahları konuşlandırırken doğru hedeflemeye odaklanabileceğini söyledi.

Avustralya, üç filo oluşturmak için 72 Lockheed F-35A jeti satın aldı ve tüm uçakların bu yıl tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor. Avustralya, başlangıçta 100 adet F-35 satın alacağını ifade etmişti.

Dördüncü bir F-35 jet filosunun olası satın alınması da dahil olmak üzere Avustralya'nın gelecekteki kuvvet duruşunu dikkate alan bir savunma stratejik incelemesi 14 Şubat'ta hükümete verildi. Savunma Bakanı Richard Marles, Pazartesi günkü bir gösteri öncesi konuşmasında, incelemenin ve hükümetin yanıtının Nisan ayında kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Yetkili, incelemenin bölgedeki ülkeler arasında artan stratejik rekabet ortamında yapıldığını dile getirdi.

DİKKAT ÇEKEN ÇİN DETAYI

Çin'in askeri yapılanmasına dikkat çeken Marles, "Hint-Pasifik'te Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz en büyük konvansiyonel askeri yığınak yapıyor. Ve bu birikimin çoğu opak. "dedi

ABD'nin sadık bir müttefiki olan Avustralya, Çin'in artan gücüne ve etkisine, özellikle de askeri yığınağına, Tayvan üzerindeki baskısına ve tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki konuşlandırmalarına karşı koymak için ABD'ye katıldı. Lockheed's Over, Avustralya'nın bu yıl sipariş vermesi halinde daha fazla F-35 almasının yaklaşık dört yıl alacağını söyledi.