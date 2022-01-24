F-35 ve F-117 görenleri hayrete düşürdü! Gizemli kaplama...

star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:47

Beşinci nesil Müşterek Taarruz Uçağı F-35 ve 'il hayalet uçak' unvanına sahip F-117 Nighthawk, daha önce F-22 Raptor'da görülen bir kaplama ile kaplandı.



F-35 ve F-117'nin kaplaması, bazı testler yapıldığı ve muhtemelen yakında yeni yetenekler edineceklerine dair yorumlara neden oldu.

F-35 VE F-117'YE GİZEMLİ AYNA KAPLAMA

Geçen yıl, Scaled Composites Model 401 "Son of Ares" göstericileri, yansıtıcı metalik bir kaplamayla (F-22'de kullanılana benzer) lazer sistemi menzilleri üzerinde bir dizi test uçuşu gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz aralık ayında, Güney Nevada'da bulunan ABD Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçakların arasında, ayna gibi parlayan bir F-22 Raptor görenleri şaşırttı.

Yeni "krom" veya "aynaya benzer" kaplamanın nedeninin ne olduğu bilinmese de, muhtemelen IRST (Kızılötesi Arama ve İzleme) veya diğer bazı test faaliyetlerini yürütmek için uygulandığı tahmin edildi.

F-117'NİN KAPLAMA GÖRÜNTÜLERİ

ABD Hava Kuvvetleri'nden 10 yıl önce emekli edilen, ancak gizli bir caydırıcı olarak kenarda tutulan F-117'nin krom kaplamasının ocak ayı ortalarında, Saline Askeri Operasyon Alanı (MOA) görüntülendiği bildirildi.

İki saldırı uçağı, Nevada sınırının Kaliforniya tarafında bir fotoğrafçı tarafından yakalandı. Birkaç sorti ve alçak uçuştan sonra üsse döndüler.

Fotoğraflarda, F-117 ayna kaplamalarının ön kenarlarda, üst gövdede ve kuyrukta bulunduğu görülüyor. F-117, 1990'ların başında benzer metal kaplamalarla gizliliğini test etti.

F-35 İLK KEZ KAPLAMAYLA YAKALANDI

F-35 ise böyle bir kaplamayla ilk kez boy gösterdi. Söz konusu uçağın, Deniz Kuvvetlerinin Deniz Hava Silahları İstasyonu (NAWS) China Lake dışındaki başlıca test birimlerinden biri olan Air Test and Assessment Squadron Nine (VX-9)'dan bir F-35C olduğu tahmin ediliyor.

Bu kaplama, F-35'in de programının şu an içinde olduğu anlamına geliyor. Bazı yönlerden ortak bir operasyon veya Pentagon'a bağlı iki birim de bunu bağımsız olarak test ediyor.

Krom kaplamalı -35C'nin fotoğrafları, 20 Ocak'ta havacılık fotoğrafçısı Elijah Delgadillo tarafından yakalandı.

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