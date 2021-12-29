F-35'ler için dev anlaşma! Pentagon 493 milyon dolar daha ödeyecek

Star.com.tr 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:43

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin'in Aeronautics bölümüyle Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Deniz Kuvvetleri için teslim alınan F-35 savaş uçakları için, 493 milyon dolarlık lojistik destek anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, F-35 modifikasyon sözleşmesinin, kazanıldığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı da Salı günü yaptığı basın açıklamasında, "Fort Worth, Texas'ta bulunan Lockheed Martin Havacılık Şirketi ile, daha önce imzalanmış bir sözleşmede 492.685.342 ABD Doları tutarında bir değişiklik için, anlaşmaya varıldı.' ifadelerini kullandı.

493 MİLYON DOLARLIK F-35 ANLAŞMASININ İÇERİĞİ

Sözleşme üzerinde yapılan değişiklik; yer bakım faaliyetleri, eylem talebi çözümleri, depo faaliyetleri, otomatik lojistik bilgi sistemi işletimi ve bakımı, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kalemleri kapsıyor.

Ayrıca, teslim edilen F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı uçak sistemlerini desteklemek için, tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi, bakımcı eğitimi ve eğitim sisteminin sürdürülmesini de içerecek.