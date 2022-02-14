Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:41

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımın Galatasaray ile transferinde yarıştığı ve 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, beklentilerin altında kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar 26 yaşındaki oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

İRFAN CAN KAHVECİ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can Kahveci, sergilediği başarısız performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Transferi büyük ses getiren İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkarken yalnızca 2 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.

TRABZONSPOR İLE EDIN VISCA ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Edin Visca ile de ilgileniyordu. Ancak sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci'yi kanatta oynama özelliği olduğu için kadrosuna kattı. Trabzonspor'un ise ara transferde 4.3 milyon euro ile Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo-mavili forma ile başarılı bir performans sergileyerek takımına şampiyonluk yolunda önemli katkıda bulundu. Trabzonspor ile 5 maça çıkan Visca, 4 gol ile takımına katkıda bulundu. Bordo-mavili ekibin en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkı ise 12.

Taraftarların İrfan Can Kahveci tepkilerinden bazıları: