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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Yer yerinden oynadı

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadroya katılan ve performansıyla hayal kırıklığına uğratan İrfan Can Kahveci'ye taraftarlardan tepki yağdı.

star.com.tr14 Şubat 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:41
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımın Galatasaray ile transferinde yarıştığı ve 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, beklentilerin altında kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar 26 yaşındaki oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

İRFAN CAN KAHVECİ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can Kahveci, sergilediği başarısız performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Transferi büyük ses getiren İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkarken yalnızca 2 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.

TRABZONSPOR İLE EDIN VISCA ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Edin Visca ile de ilgileniyordu. Ancak sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci'yi kanatta oynama özelliği olduğu için kadrosuna kattı. Trabzonspor'un ise ara transferde 4.3 milyon euro ile Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo-mavili forma ile başarılı bir performans sergileyerek takımına şampiyonluk yolunda önemli katkıda bulundu. Trabzonspor ile 5 maça çıkan Visca, 4 gol ile takımına katkıda bulundu. Bordo-mavili ekibin en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkı ise 12.

Taraftarların İrfan Can Kahveci tepkilerinden bazıları:

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