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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? Yenikapı GS şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği şampiyonluk kutlaması için geri sayım sona erdi. 2024–2025 Süper Lig şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, tarihi 5. yıldızın coşkusunu 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek dev etkinlikle kutlayacak. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak? kutlaması hangi kanalda yayınlanacak?

25 Mayıs 2025 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? Yenikapı GS şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak?
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Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu muhteşem bir etkinlikle taçlandırıyor. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması, konserler, gösteriler ve kupa töreniyle sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirecek. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta başlayacak, canlı yayın hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray kutlamasına dair tüm bilgiler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 2024–2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig tarihindeki 25. zaferine ulaştı. Bu büyük başarı, aynı zamanda kulübün formalarına 5. yıldızı eklemesini sağladı. Sarı-kırmızılı camia, bu tarihi başarıyı kutlamak üzere 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek görkemli bir organizasyonla bir araya geliyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray'ın "Champions Fest" adını verdiği kutlama etkinliği, gün boyu sürecek bir programla gerçekleştirilecek:

12.00 – Fanzone alanı açılıyor

15.00 – Ana etkinlik alanı taraftarlara açılıyor

15.00 – 19.00 – DJ performansları ve sahne gösterileri

16.00 – Miting alanına resmi girişlerin başlaması

17.30 – Takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek

19.05 – Resmi kutlamaların başlaması (konserler, drone show, pyro show, kupa töreni)

Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat 19.05 itibarıyla ana sahnede başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın tarihi kutlaması GS TV ve kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla şifresiz olarak izlenebilecek. Etkinliğe katılamayan taraftarlar için kutlama an be an ekranlara taşınacak. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden canlı paylaşımlar da yapılacak.

ETKİNLİĞE KATILIM VE GÜVENLİK DETAYLARI

Taraftarların etkinliğe katılımı için GSPlus uygulamasından kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kutlama alanı, ayakta izlenebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik gerekçesiyle alana yalnızca Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı ile girişe izin verilecek. Meşale, maytap, torpil gibi yanıcı maddelerin alana sokulması kesinlikle yasak.

SAHNE ALACAK SANATÇILAR BELLİ OLDU

Etkinlik, adeta müzik festivalini andıracak. İşte sahne alacak isimler:

Kenan Doğulu, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Ebru Yaşar, Atiye, Gripin, Block3, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay, Enbe Orkestrası.

Futbolcular da kendi seçtikleri müziklerle sahneye çıkacak ve taraftarı selamlayacak.

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