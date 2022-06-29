Galatasaray'da Mbaye Diagne depremi! Yer yerinden oynadı

Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Mbaye Diagne için karar verildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Mbaye Diagne ile yol ayrımına gelindi. Galatasaray, Diagne'yi 13 milyon euro ile kadrosuna katmıştı.

OKAN BURUK'TAN MBAYE DİAGNE'YE KESİK

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları sürerken iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk bu kapsamda gelecek sezon planlamasında Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor.

TAKIM BULMASI İSTENDİ

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Mbaye Diagne'den kendisine yeni takım bulmasını istedi.

GALATASARAY, SERVET ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, 2019'un ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne için 13 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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MBAYE DİAGNE'NİN PERFORMANSI

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçın 11'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1112 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Senegalli golcü bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle skora katkıda bulunabildi.