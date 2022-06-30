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Gerçek bir zombi ile tanışın! Tekrar tekrar ölüp diriliyorlar

Dizi ve filmlerdeki gördüğümüz zombilere bir ormanda rastlamak mümkün mü? Ezber bozan bir hayvan, bunu mümkün kılıyor. Kışın donarak yaşam fonksiyonları sona eren ağaç kurbağaları, bahar ayında adeta bir zombi gibi yeniden diriliyor. Ağaç kurbağaları bu nedenle, 'yaşayan ölüler' olarak da anılıyor.

Star Gazete30 Haziran 2022 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
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Kanada'nın kışından kaçmak için uzun mesafeler kat edemeyen ağaç kurbağaları, en inanılmaz hayatta kalma stratejilerinden birini geliştirdi.

Kış geldiğinde, yaprak çöpünün hemen altına çekilirler. Kanlarında glikoz ve glikojenden oluşan özel bir antifriz üretmeye başlarlar.

Sıcaklık düşmeye devam ettikçe bu antifriz hücrelere alınır. Her hücrenin içindeki şeker, hücreleri dolgun ve güçlü tutar ve hücrelerin tamamen ölmesini engeller.

Bu kurbağa donmuş durumundayken kalp atışı ve nefes alışı durur. Kurbağanın vücudunun yüzde 70 kadarı donmuş haldedir.

ZOMBİ AĞAÇ KURBAĞASI: ÖLÜR VE ARDINDAN DİRİLİR

Yaşadıkları bölgelerdeki ormanlar, küçük, donmuş kurbağalarla doludur. Adeta bir buz küpüne dönen donmuş bir ağaç kurbağasının kalbi atmasa da, ölmekten çok tüm yaşam fonksiyonlarını askıya almış bir durumdadır.

Bahar yaklaştıkça kurbağalar içten dışa çözülmeye, kalpleri atmaya, kan akışları hızlanmaya başlar. Sıcaklık değiştikçe birkaç donma ve çözülme döngüsünden geçerek tüm kış hayatta kalabilirler.

Havalar ısındığında, kurbağalar çözülür ve korolarına başlamak için ortaya çıkarlar, bu da Kanada'da baharın başladığını gösterir.

Star Gazete

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