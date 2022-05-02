Görüşmeler başladı! Ali Akman'a dünya devi resmen talip oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, genç yıldız adayı Ali Akman'ın peşini bırakmıyor. İngiliz kulüp Alman ekip Eintracht Frankfurt'un kapısını yeniden çaldı. Londra ekibi genç yıldız adayını kadrosuna kazandırmak istiyor.

ALİ AKMAN'IN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'a uzun bir proje olarak bakıyor. 20 yalındaki oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşmesi bulunan Alman ekibi satışa yanaşmıyor. Arsenal'in 20 milyon euro civarında bonservisi gözden çıkardığı biliniyor. Ali Akman sezon sonunda kiralık olarak forma giydiği Nijmegen'de ayrılarak Frankfurt'a dönecek. Genç golcü Bundesliga'da forma giymek istiyor.

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ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 20 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarak başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi