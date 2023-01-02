Gözlem yeteneğiniz ne kadar gelişmiş? 12 saniyede üç zili bulun!

Bu resim, içinde 12 saniye içinde bulmanız gereken gizli 3 adet zili barındırıyor. Gözlem yeteneğinizi test etmenin en iyi yolu bu tür optik illüzyon testlerini çözmektir. Çalışmalar, optik illüzyonların insan beyninin çalışma şeklini incelemek için harika kaynaklar olduğunu öne sürüyor. Resimde gizlenmiş 3 adet zil yer alıyor. 12 saniyede saklanan zilleri bulmak için başlatılan bu testi verilen sürede başarıyla geçenlerin, üstün bir görsel hafızaya sahip olduğu kanıtlandı. Peki siz 12 saniyede Üç zili Görebilir misiniz? Şimdi bu optik illüzyon yarışmasıyla gözlem becerilerinizi test edin.

Optik illüzyonlar, bireyin algı düzeylerinin belirlenmesinde ve gözlem becerilerinin geliştirilmesinde etkilidir. Optik yanılsamaların temel dayanağı insan beyniyle oyun oynamaktır. Bu kapsamda hazırlanan testlerde gizli objeler benzer öğelere yakın yerleştirilir. Dikkat isteyen bu tür testlerde zaman en önemli faktörlerden biridir. Verilen sürede gizli objeleri bulmak ise işin kilit noktasıdır. Şimdi siz de bu eğlenceli teste katılıp, gözlem yeteneğinizin ne kadar gelişmiş olduğunu öğrenin.

12 SANİYEDE ÜÇ ZİLİ BULUN!



Bazı insanlar için gizli zilleri fark etmek çok kolay olsa da, bazıları için biraz zaman alacaktır. Sadece olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar zilleri 12 saniyede bulabiliyor.

Ortalama gözlem becerisine sahip kişilerin gizli zilleri tespit etmesi 12 saniyeyi aşabilir. İstisnai gözlem becerilerine sahip bireyler daha az zamana ihtiyaç duyabilir.

Şimdi kronometreyi başlatın ve unutmayın, sadece 12 saniye süreniz var!

GÖZLEM YETENEĞİNİZ NE KADAR İYİ?



Ziller, resimdeki renkli alanlara yerleştirildiği için ilk bakışta fark edilmesi zor olabilir. Görüntüdeki bu zekice gizlenmiş ziller, kullanıcıların onları fark etmesi için ciddi bir çaba gerektirecektir.

Bu zorlukta bir testi ortalama bir kullanıcı yaklaşık 15 ila 17 saniye arasında çözebiliyor.

Kaç zil tespit edebildiniz?

Acele edin, süre dolmak üzere....

Süre doldu.

Zillerin nerede olduğunu merak mı ediyorsunuz?

Zillerden biri resim çerçevesinde, ikincisi çoraplarda ve üçüncüsü de yılbaşı ağacında yer alıyor.

Üç gizli zili 12 saniye ve daha süre içinde bulabilenler mücadelenin galibi oldular.