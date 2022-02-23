Hafızayı 10 yaş gençleştiriyor! Beyin dostu 3 besin

23 Şubat 2022 Çarşamba 23:04 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:04

İnsanlar son yaşları ilerledikçe en fazla hafıza konusunda sorunlar yaşıyor. Bazı besinler ise hafızaya ve unutkanlığa iyi geliyor. Genç, yaşlı bir çok kişide görülen bu hastalığa iyi gelen beyin dostu besinler nelerdir? İşte cevabı...

BU BESİNLER HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Ceviz: Tüm kuruyemişler çeşitli sağlık yararları sunarken, beyne benzeyen cevizler beyniniz için en iyilerinden bazılarıdır. Çalışmalar, düzenli ceviz tüketimi (günde yaklaşık 14 gram) ile yaşlandıkça daha iyi beyin sağlığı arasında (gelişmiş zihinsel performanstan azaltılmış bilişsel gerilemeye kadar) bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Kabak çekirdeği: Birçok kuruyemiş oldukça sevilse de, mütevazi kabak çekirdeği beynimiz için küçük güç santralleri gibidir. Beyin sağlığında önemli bir rol oynayan çinko (bu mineralin en iyi bitki bazlı kaynağı, gram başına günlük değerin yüzde 20'si ile) ile doludurlar. Düşük çinko seviyeleri hem Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar hem de şizofreni gibi zihinsel sağlık koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Kabak çekirdeği ayrıca, biliş ve ruh halinde rol oynayabilecek iyi bir B vitamini ve magnezyum kaynağıdır.