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  • Hafızayı 10 yaş gençleştiriyor! Beyin dostu 3 besin
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Hafızayı 10 yaş gençleştiriyor! Beyin dostu 3 besin

Hafıza kaybı son yıllarda genç yaşlı herkesin yaşadığı bir hastalık. Besin eksikliğinin ön plana çıktığı hafıza kaybında en sık rastlanan belirti ise unutkanlık. İşte unutkanlığa fayda sağlayan besinler şu şekilde...

23 Şubat 2022 Çarşamba 23:04 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:04
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İnsanlar son yaşları ilerledikçe en fazla hafıza konusunda sorunlar yaşıyor. Bazı besinler ise hafızaya ve unutkanlığa iyi geliyor. Genç, yaşlı bir çok kişide görülen bu hastalığa iyi gelen beyin dostu besinler nelerdir? İşte cevabı...

BU BESİNLER HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Ceviz: Tüm kuruyemişler çeşitli sağlık yararları sunarken, beyne benzeyen cevizler beyniniz için en iyilerinden bazılarıdır. Çalışmalar, düzenli ceviz tüketimi (günde yaklaşık 14 gram) ile yaşlandıkça daha iyi beyin sağlığı arasında (gelişmiş zihinsel performanstan azaltılmış bilişsel gerilemeye kadar) bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Kabak çekirdeği: Birçok kuruyemiş oldukça sevilse de, mütevazi kabak çekirdeği beynimiz için küçük güç santralleri gibidir. Beyin sağlığında önemli bir rol oynayan çinko (bu mineralin en iyi bitki bazlı kaynağı, gram başına günlük değerin yüzde 20'si ile) ile doludurlar. Düşük çinko seviyeleri hem Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar hem de şizofreni gibi zihinsel sağlık koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Kabak çekirdeği ayrıca, biliş ve ruh halinde rol oynayabilecek iyi bir B vitamini ve magnezyum kaynağıdır.

Pancar: "Pancar, beyne giden kan akışını artırmaya yardımcı olan nitratlar açısından oldukça yüksektir, bu da beynimizin ihtiyaç duyduğu şeyi daha hızlı aldığı anlamına gelir." diyor Uzman Nicole Stefanow. Diyet nitratlarının (bitkisel gıdaların) yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi ve bunamayı yavaşlattığı bile düşünülüyor. Stefanow, "Pancarın ayrıca, yakut kırmızısı rengini veren, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan ve erken beyin yaşlanmasını, Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan betalainler adı verilen zengin pigmentler içerir." diye ekliyor.

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