Hakan Çalhanoğlu-Ibrahimovic krizinde ikinci perde! İtalya'da gündeme oturdu

Star.com.tr 4 Şubat 2022 Cuma 08:14 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 08:14

İtalya'da nefesler tutuldu... Sezon başında Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu ezeli rakip Inter'e transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısında eski takımı Milan'a bir de gol atma başarısı gösteren Hakan Çalhanoğlu yarın oynanacak derbi maçında bir kez daha eski takımına karşı forma giyecek.

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İTALYA, HAKAN ÇALHANOĞLU VE IBRAHİMOVİC'İ KONUŞUYOR

Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz aylarda kitap çıkarmış ve kitabının bir bölümünde Hakan Çalhanoğlu'dan da bahsetmişti. Zlatan, Türk yıldız için "benim sayemde sınıf atladı" demişti. Hakan Çalhanoğlu'nun bu sözler sonrasında Ibrahimovic ile arasında gerginlik yaşanmış İtalyan basını da haberlerinde "Hakan Çalhanoğlu Ibrahimovic'e hiç konuşmadan cevap verdi: İşte rakamlar" şeklinde Türk yıldızın başarısına dikkat çekmişti...

KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Yarın oynanacak Serie A maçında Inter, Milan ile karşı karşıya gelecek. Aynı stadı paylaşan iki takımın oynayacağı maçta ev sahipliğini Inter yapacak. Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic kitap krizinden sonra ise ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takımında maç öncesi ligdeki durumu şöyle: Inter 22 maçta (bir maçı eksik) topladığı 53 puanla zirvede yer alıyor. Milan ise 23 maçta topladığı 49 puanla üçüncü sırada yer alıyor.