Hakan Çalhanoğlu intikam yemini etti! Tüm İtalya o güne kilitlendi

İtalya Hakan Çalhanoğlu'nun intikam planını konuşuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezon Serie A'da şampiyonluk yaşayarak eski kulübü Milan'dan intikam almayı hedeflediği iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN İNTİKAM YEMİNİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Geçen sezon Milan'ın şampiyonluğunu gören ve alay konusu olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezona özel olarak hazırlandı. Çalhanoğlu için intikamın tek yolu ise Serie A'da şampiyonluğa ulaşmak. Milli oyuncu, Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı günün hayalini şimdiden kurmaya başladı.

HATA YAPMADIĞINI KANITLAMAK İSTİYOR

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılığı konusunda hata yapmadığını ve Inter'e giderek doğru seçimi yaptığını kanıtlamak istediği belirtildi.

IBRAHIMOVIC, GÖNDERME YAPMIŞTI

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz sezon 11 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğun kutlamalarında Milan taraftarlarından Hakan Çalhanoğlu'na mesaj göndermelerini istedi. Deneyimli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum! Haydi Hakan için mesaj gönderelim..." diyerek milli futbolcuya sataşmıştı.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN İYİ BAŞLANGIÇ

Hakan Çalhanoğlu, 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunan Inter'de bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 2 haftasında da 11'de yer alan milli yıldız 1 golle takımına katkı sağladı.