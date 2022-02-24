Hakan Çalhanoğlu intikamı! Avrupa devi gözünü kararttı

Star Gazetesi 24 Şubat 2022 Perşembe 19:01 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:01

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun intikamını almaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz olarak elinden alan Inter'den sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Matias Vecino'yu alarak karşılık vermeyi planladığı öne sürüldü. Vecino, bu sezon 14 maçta forma şansı buldu.

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INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU BEDELSİZ ALMIŞTI

Inter, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Milli oyuncu bu sezon İtalya Serie A'da 22 resmi maçta forma şansı bulurken 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.

MILAN'IN HAKAN ÇALHANOĞLU YARASI

Serie A ekibi Milan, geçtiğimiz yaz sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenileyememiş ve ezeli rakibi Inter'e kaptırmıştı. Çalhanoğlu'nun bedelsiz gitmesi İtalya'da gündem olmuştu.

MATIAS VECİNO PLANI

Milan, Inter'de yazın sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino'yu kadrosuna katarak Hakan Çalhanoğlu'nun intikamını almaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 14 maçta 287 dakika süre alırken 1 gollük bir performans sergiledi.