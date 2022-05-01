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  • Hakan Çalhanoğlu'na öyle bir kulüp talip oldu ki... Dudak uçuklatan rakam!
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Hakan Çalhanoğlu'na öyle bir kulüp talip oldu ki... Dudak uçuklatan rakam!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid devreye girdi. Atletico teknik direktörü Diego Simeone, Hakan Çalhanoğlu'nun transferini ısrarla istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Mayıs 2022 Pazar 21:27 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu sezon sonunda takımından ayrılabilir. İspanyol kulüp Atletico Madrid milli futbolcu için resmen devreye girdi. Diego Simeone, Hakan Çalhanoğlu'nun transferini ısrarla istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSPANYA YOLCUSU

Diego Simeone, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sistemine çok uygun olduğunu düşünüyor. 5 sezondur Serie A'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ise La Liga'da forma giymeye sıcak bakıyor. Inter ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için Atletico 35 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. Resmi teklifin sezon sonunda yapılması bekleniyor.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter'e sezon başında transfer olan milli futbolcu, bu sezon toplamda 42 maça çıktı. Ligde 31 kez forma giyen Hakan Çalhanoğlu 7 gol 10 asistlik performans gösterdi. Yıldız orta saha İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde asist ya da gol katkısı yapamadı.

Star Gazetesi

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