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Halil Dervişoğlu için herkesi ters köşe yapan karar! Yeni takımını resmen duyurdular

Halil Dervişoğlu için Galatasaray'da karar verildi. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda Halil Dervişoğlu transferinden vazgeçtikleri öğrenilirken milli oyuncunun babası da yeni adresi için sürpriz bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:36 - Güncelleme:
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun transferi için karar verildi. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'ndan vazgeçti. Milli oyuncunun babası da önceliklerinin Brentford'da kalmak olduğunu açıkladı.

GALATASARAY, HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN VAZGEÇTİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transferde hız kesmeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Halil Dervişoğlu için kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde hücum bölgesi için Haris Seferovic'i de kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Buruk'un raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nun transferinden vazgeçti.

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN BABASINDAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Haber61'e açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, "Almanya'da kamptayız. Her şey çok güzel gidiyor, hazırlık maçı da çok iyi geçti. Önceliğimiz Brendford'da kalıcı olmak." ifadelerini kullanmıştı.

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TRABZONSPOR İDDİASI

Uzun süredir Halil Dervişoğlu'nun adı Trabzonspor ile anılıyordu. Ancak babası transfer için çıkan iddiaları da yalanladı.

Öte yandan İspanya basınında da Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Star Gazetesi

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