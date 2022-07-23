Halil Dervişoğlu için herkesi ters köşe yapan karar! Yeni takımını resmen duyurdular

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun transferi için karar verildi. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'ndan vazgeçti. Milli oyuncunun babası da önceliklerinin Brentford'da kalmak olduğunu açıkladı.

GALATASARAY, HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN VAZGEÇTİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transferde hız kesmeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Halil Dervişoğlu için kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde hücum bölgesi için Haris Seferovic'i de kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Buruk'un raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nun transferinden vazgeçti.

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN BABASINDAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Haber61'e açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, "Almanya'da kamptayız. Her şey çok güzel gidiyor, hazırlık maçı da çok iyi geçti. Önceliğimiz Brendford'da kalıcı olmak." ifadelerini kullanmıştı.

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Uzun süredir Halil Dervişoğlu'nun adı Trabzonspor ile anılıyordu. Ancak babası transfer için çıkan iddiaları da yalanladı.

Öte yandan İspanya basınında da Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu ile yakından ilgilendiği iddia edildi.